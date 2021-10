Salvini torna a Catanzaro. Domani incontro col partito nella sede regionale della Lega

Dopo aver chiuso la campagna elettorale in piazza Prefettura a Catanzaro il primo ottobre torna in Calabria, per la prima volta dopo le elezioni regionale del 3 e 4 ottobre il leader della Lega Matteo Salvini. Incontrerà domani nella sede regionale di via Lombardi a Catanzaro i rappresentanti locali del partito e in particolare i consigliere regionali eletti.

Secondo indiscrezioni nel corso della giornata sarebbe previsto anche un incontro con il neogovernatore Roberto Occhiuto.

Argomento ovviamente la composizione della giunta regionale per la cui ufficializzazione comunque si prospettano ancora tempi piuttosto lunghi. “Salvini si legge in una nota del Commissario regionale Lega Giacomo Francesco Saccomanno- ancora una volta dimostra il suo attaccamento alla nostra regione e l’affetto nei confronti dei calabresi”. L’incontro col partito è in programma nel pomeriggio. A seguire una conferenza stampa per commentare anche i risultati nazionali”.