Sampdoria, problemi fisici per Quagliarella: la situazione

Preoccupano le condizioni fisiche di Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria, a poche dal match contro il Cagliari: la situazione

Allarme in casa Sampdoria, come riporta Il Secolo XIX. Fabio Quagliarella, nella rifinitura di ieri mattina, ha accusato un problema fisico che precauzionalmente lo ha convinto a fermarsi.

Regolarmente convocato per il Cagliari, il capitano blucerchiato valuterà con lo staff medico se riposare o scendere in campo dal primo minuto. In ogni caso Ciccio Caputo si è già messo in stato di preallarme per sostituirlo.

