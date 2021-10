Scuola Bernacchia, ecco Punto e Oddo: il giornalino degli studenti nato con primonumero.it

Si chiama Punto e Oddo ed è il neonato giornalino dell’Istituto Comprensivo Oddo Bernacchia di Termoli. Il giornalino online, nato con gli strumenti online che gli studenti nel corso degli anni hanno usato per la didattica a distanza, è frutto del lavoro laboratoriale che ha visto coinvolti alunni e docenti nel corso dello scorso anno scolastico. Quando attraverso una serie di lezioni in presenza e online, guidati dalla docente e giornalista di primonumero.it Elena Berchicci, hanno imparato le regole di scrittura di un articolo di giornale, hanno scoperto l’organizzazione di una redazione giornalistica e hanno imparato tutto ciò che si nasconde dietro al giornale.

Nei giorni scorsi, con la pubblicazione online degli articoli e l’impaginazione, grazie anche al prezioso supporto e alla collaborazione delle docenti referenti del progetto, le professoresse Grazia Vetritto, Anna Mariani e Maria Teresa Speranza, il giornalino è stato reso pubblico ed è quindi visibile a tutti con le foto, gli articoli e i tanti argomenti scelti dagli studenti, dall’attualità, allo sport, passando per i giochi, la città e anche l’intrattenimento.

Genitori e studenti, anche chi non ha partecipato alle attività laboratoriali, insieme ai docenti hanno potuto leggere e scoprire cosa è stato fatto nel corso delle lezioni, che rientrano nel progetto regionale “Scuolab” a cui la scuola ha aderito. Tra i progetti dello scorso anno proposti agli studenti, oltre a quello del giornalino in collaborazione con la redazione giornalistica di primonumero.it di Termoli, anche altri tre laboratori: quello dedicato alle lingue straniere, quello alla scrittura creativa, quello dedicato alla musica e infine il giornale scolastico.

“È stata una bella opportunità per i ragazzi – hanno spiegato le docenti – perché hanno potuto scoprire come nasce un giornale, ma anche mettersi alla prova con la scrittura, provare a diventare giornalisti e soprattutto hanno avuto la possibilità di esprimersi e di raccontarsi, attraverso tanti argomenti. Per questo non possiamo fare altro che ringraziare tutta la redazione di primonumero.it che ci ha permesso di realizzare questa attività”. Qui il link per vedere e scoprire il giornalino degli studenti.