Cagliari Sampdoria, le parole di Morten Thorsby al termine del match: le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di DAZN

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, commenta ai microfoni di DAZN la partita disputata e persa contro il Cagliari: le sue dichiarazioni.

SCONFITTA – «Abbiamo iniziato morbidi i primi venti minuti. Non siamo riusciti a fare il gol all’inizio, che ci sarebbe servito. Abbiamo avuto le occasioni per fare gol, non siamo stati abbastanza determinati. Loro hanno avuto poche occasioni, è una sconfitta che ci fa male».

ERRORI – «Giochiamo in maniera diversa dallo scorso anno, ma dobbiamo capire bene dove sbagliamo. Nelle ultime quattro partite non abbiamo giocato bene. Siamo troppo morbidi e poco determinati. Anche contro l’Udinese abbiamo pareggiato alla fine, c’è stata l’occasione di vincerla e non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo lavorare bene perché abbiamo tante partite fondamentali».

L’articolo Thorsby: «Siamo troppo morbidi. Sconfitta che fa male» proviene da Cagliari News 24.