Acquafresca: «Sarri un maestro, ma scelgo Allegri». Le parole dell’ex attaccante, con un confronto tra i due tecnici e le loro filosofie

L’ex calciatore Robert Acquafresca ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera per parlare della Juventus e del suo allenatore Massimiliano Allegri, tecnico che conosce benissimo per via del loro passato a Cagliari. Nel corso del suo intervento, l’ex attaccante della Nazionale Under 21 si è sbilanciato in un confronto con il mister biancoceleste, Maurizio Sarri:

«Ci sono due tipi di allenatori. Quelli come Allegri o quelli come Sarri, più maestri di calcio che puntano a far giocare bene la squadra. Se dovessi fare l’allenatore seguirei la strada di Max, più gestore. Allegri è quasi un compagno di squadra, ma sa fermarsi al momento giusto»

