In tre a bordo di una Bmw X1 avrebbero avvicinato un ragazzo di 30 anni in strada con una Fiat Panda e, dopo averlo minacciato, avrebbero tentato di rubargli l’auto. È successo la notte scorsa a Carbonara. La reazione del ragazzo, però, ha colto di sorpresa i malviventi che si sono dati alla fuga, mentre la vittima designata dai rapinatori riusciva anche ad annotare la targa della Bmw.

Immediata la segnalazione alla Polizia, con gli agenti che, poco dopo, sono riusciti a intercettare l’auto in via Brigata Bari. Due dei tre rapinatori erano ancora a bordo della vettura: un 20enne e un 21enne, entrambi pregiudicati, fotosegnalati e denunciati per il reato di tentata rapina aggravata. Sono ancora in corso, invece, le indagini per identificare la terza persona coinvolta nei fatti.

L’articolo Bari, in Bmw a Carbonara: minacce a 30enne per rubargli la Panda. Intercettati e denunciati al Libertà proviene da Telebari.