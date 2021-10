Boscaiolo perde la vita travolto da un albero

Santo Stefano di Cadore (BL), 18 – 10 – 21 Incidente mortale nei boschi della Val Visdende, un boscaiolo di 32 anni questa mattina ha perso la vita travolto da una pianta.

Attorno alle 9.40 il Soccorso alpino della Val Comelico è stato allertato per un uomo rimasto sotto un albero durante lavori boschivi. Sul posto è volato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, una squadra del Soccorso alpino e del Sagf, Vigili del fuoco, Carabinieri. La pianta è stata spostata anche con l’aiuto dei colleghi del boscaiolo, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. La salma imbarellata è stata recuperata con il verricello dall’eliambulanza e trasportata in un punto accessibile al carro funebre.

