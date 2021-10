Cagliari, è l’anno di Deiola: gioca sempre. Il 26enne, protagonista da inizio campionato, è diventato un titolare di fatto

È l’anno di Alessandro Deiola; che gioca sempre e comunque, in un modo nell’altro. Prima di ieri, sette partite da titolare consecutive, come mai gli era successo in Sardegna: Mazzarri si fida di lui e lo sta dimostrando con la continuità che gli sta offrendo.

Anche contro la Samp, partito dalla panchina, il centrocampista è – di fatto – diventato un “titolare”. L’infortunio di Dalbert, arrivato dopo solo dieci minuti di gioco, lo ha proiettato in campo, regalandogli altri 80 minuti di gioco.

