Uno dei protagonisti del match di Cagliari-Sampdoria è stato indubbiamente Martin Caceres. Ecco la sua touch map

Martin Caceres è stato indubbiamente uno dei protagonisti di Cagliari-Sampdoria. Nonostante gli impegni con la Celeste e l’arrivo in Sardegna a poche ore dal match, El Pelado ha detto sì alla richiesta del tecnico Walter Mazzarri di fare uno sforzo in più per la squadra e i risultati, come dimostra la sua touch map, sono stati eccellenti.

Il difensore, come si può osservare, si è mosso abilmente sulla fascia, mettendo in primo piano tutte la sua qualità e la sua esperienza. Ecco i dati della sua prestazione:

1 gol, 4 contrasti e 62 palloni toccati.





L’articolo Cagliari-Sampdoria, i dati della prestazione di Caceres proviene da Cagliari News 24.