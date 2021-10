Distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra per Toloi, fuori due settimane

Zingonia. Brutte notizie dall’infermeria dell’Atalanta riguardo all’infortunio subito da Rafael Toloi durante il match contro l’Empoli. Il difensore brasiliano, costretto a lasciare anzitempo il campo del Castellani, ha accusato una ricaduta dal problema fisico precedente e gli esami hanno evidenziato una distrazione all’adduttore della coscia destra.

A poche ore dal big match infrasettimanale di Champions League con il Manchester United è arrivata la notizia del forfait del capitano nerazzurro. Un’assenza pesante per il pacchetto arretrato bergamasco già orfano di Djimsiti.

Per la trasferta dell’Old Trafford Gasperini potrà contare su Demiral, Palomino, Lovato e sul giovanissimo Scalvini, cresciuto nel vivaio atalantino. Una valida alternativa grazie alla sua duttilità si è rivelato De Roon, il centrocampista olandese ha ben figurato anche quando è stato schierato nel terzetto difensivo ed è un fedelissimo del tecnico di Grugliasco.

Per quanto riguarda i tempi di recupero sono ancora incerti, ma Toloi potrebbe stare fuori circa due settimane.

Questa volta lo staff medico nerazzurro non vorrà accelerare i tempi di recupero, per non rischiare l’ennesimo stop, e quindi i giorni potrebbero essere di più.