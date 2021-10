Due ragazzi dispersi sul Pollino recuperati a tarda sera

Conclusa intorno le 23:10 di ieri sera (domenica) la ricerca di due ragazzi trentacinquenni, escursionisti cosentini, che in mattinata volevano raggiungere Serra di Crispo partendo da Colle Impiso nel comune di Viggianello (Pz): una delle mete preferite per chi vuole dedicarsi al trekking di montagna. I due giovani, in fase di discesa, smarrivano il sentiero e solo intorno alle 21 lanciavano l’allarme alla Centrale 112 che prontamente allertava le squadre lucane e calabrese del Soccorso Alpino. I due sono stati rintracciati nei pressi della zona detta “Vacquarro”. Recuperati a bordo di un fuoristrada, in buone condizioni di salute, sono stati accompagnati alla loro macchina. Hanno partecipato alle ricerche anche i CC Forestali del Parco Nazionale del Pollino.

Redazione