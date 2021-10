ISERNIA – “Isernia ha scelto di cambiare con Piero Castrataro, nuovo sindaco di Isernia. È la sua vittoria ma anche la conferma che unire forze, progetti e soluzioni è la strada che indicano i cittadini. Mai come in questo periodo servono collaborazione e condivisione, di certo non serve né conflittualità né pregiudizi. Buon lavoro a Piero, ai portavoce comunali del Movimento 5 Stelle e a tutto il Consiglio”.

E’ quanto afferma Antonio Federico (foto), portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, in merito alla vittoria di Piero Castrataro, eletto primo cittadino di Isernia.

L’articolo Federico: “Isernia ha scelto di cambiare con Piero Castrataro” proviene da Molise News 24.