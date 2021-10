Fiorentina, Kokorin rischia di saltare il Cagliari

Aleksandr Kokorin, attaccante della Fiorentina, potrebbe saltare il match di domenica contro il Cagliari

Secondo quanto riferito da La Nazione, Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Aleksandr Kokorin non solo per il match di questa sera contro il Venezia ma, con molta probabilità, anche per la sfida al Franchi di domenica alle 15 contro il Cagliari. L’attaccante è ai box a causa di un affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi.

