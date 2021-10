Gli alpini del 7mo Reggimento in montagna con i ragazzi delle III classi secondarie di Calalzo e Domegge

Belluno, 18 ottobre 2021. Lo scorso venerdì, nei pressi del passo Falzarego, località Sass de Stria, alcuni istruttori del 7° Reggimento alpini dell’Esercito, in concorso al personale della Brigata “Julia”, hanno organizzato una giornata di attività in ambiente montano, tipica dei reparti delle Truppe Alpine, in favore delle scolaresche delle classi terze delle scuole secondarie di Calalzo e Domegge di Cadore. L’iniziativa, svoltasi nel pieno rispetto delle norme di contenimento da Covid-19, è inquadrata nell’ambito del progetto “ripartiAMO in Cadore”, finalizzato ad incentivare e consolidare la socialità degli studenti impegnati ed accrescere il loro patrimonio culturale e ambientale sul territorio locale.

L’attività è stata suddivisa in due fasi. In mattinata, gli alunni e docenti presenti, accompagnati dagli istruttori e guide alpine del Settimo, sono partiti dal forte “’ntra i sas”, nel passo val Parola, conducendo in senso orario il giro del monte “Sass de Stria”. Il Colonnello Franco del Favero, Capo di Stato Maggiore della Brigata “Julia”, ha preso parte all’attività, illustrando, lungo il percorso, i principali accadimenti bellici che hanno interessato l’area e fornendo, agli studenti, un inquadramento storico-topografico della zona. Nel pomeriggio, gli istruttori militari hanno allestito dei mono tiri di arrampicata in parete di roccia naturale, consentendo, così, agli studenti, di cimentarsi nell’arrampicata sportiva. Al termine dell’attività, gli studenti hanno fatto rientro a Calalzo.

L’iniziativa è stata accolta con favore dagli alpini del Settimo, nell’ambito del forte legame che lega l’Esercito e le penne nere bellunesi alla popolazione, legata alle tradizioni alpine ed alla storia del Reggimento. Questa occasione rappresenta quel solido e proficuo nesso tra le varie generazioni che, giorno dopo giorno, va coltivato ed accresciuto nell’ottica di una crescita umana, culturale e professionale. Parimenti, per i militari, questo rappresenta uno stimolo a trasmettere e rafforzare tra i più giovani, quel sentimento di appartenenza, passione ed amore per le nostre montagne.

