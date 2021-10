Iachini: «Felipe Anderson ha fatto quello che doveva fare»

Lazio-Inter fa ancora discutere. Beppe Iachini – intervenuto a TMW – ha commentato la rete di Felipe Anderson. Le sue parole

Durante la trasmissione Maracanà – su TMW Radio – è intervenuto Beppe Iachini per commentare l’attuale equilibrio delle Sarie A, tra i vari argomenti toccati c’è anche la gara di sabato:

LAZIO INTER – «Anderson ha fatto quello che doveva fare. La palla ce l’aveva l’Inter, Lautaro non lo ha visto ma è andato avanti. I giocatori potevano fermarsi, ma anche no. I giocatori dell’Inter avevano tutto il modo per recuperare l’azione».

