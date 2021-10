Joao Pedro, ora il sogno è la classifica marcatori. Il brasiliano trova il sesto gol in campionato e mette nel mirino il titolo: c’è riuscito solo Gigi Riva

Otto presenze, sei gol. Numeri da capogiro, quelli di Joao Pedro, che continua a stupire settimana dopo settimana. Il brasiliano ha agganciato Dzeko e insegue Immobile (a quota sette) nella classifica marcatori della Serie A.

Il capitano del Cagliari si mette a caccia del laziale e di un titolo che, in Sardegna, manca da cinquantuno anni. L’ultimo in grado di portare a casa la “Scarpa d’Oro” del campionato fu, manco a dirlo, Gigi Riva, che riuscì tre volte nell’impresa. Nessun’altro rossoblù ha mai vinto la classifica marcatori, né in Serie A, né in Serie B.

L’articolo Joao Pedro, ora il sogno è la classifica marcatori proviene da Cagliari News 24.