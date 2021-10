Juventus Roma: l’AIA non punisce Orsato. Il motivo

Orsato non è stato punito dall’AIA dopo le polemiche scaturite in Juventus e Roma. Ecco il motivo

Daniele Orsato non sarà fermato dopo l’errore di ieri nel match tra Juventus e Roma. A riportarlo è Sportmediaset, che rende nota la posizione dell’AIA e del designatore Gianluca Rocchi in merito all’episodio.

Il rigore concesso ai giallorossi per il contatto tra Szczesny e Mkhitaryan con mancata applicazione della norma del vantaggio è stato ritenuto dai vertici arbitrali penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma viene valutao come errore-non errore. La prestazione del direttore di gara non viene inoltre ritenuta nel complesso negativa e quindi non porterà alla sospensione.

