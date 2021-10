La Fiorentina cade a Venezia: la Lazio resta quinta. Viola k.o. nel Monday Night, mancato il controsorpasso sui biancocelesti.

La Lazio consolida il quinto posto, anche dopo il posticipo del lunedì. La Fiorentina, infatti, cade a Venezia e manca il controsorpasso sui biancocelesti, rimanendo a quota 12.

Decisivo un gol di Aramu al 36′, bravo a sfruttare un generoso assist di Henry. Pesa, per la viola, anche l’espulsione di Sottil, arrivata al 77′ per doppia ammonizione, anche se in 10 uomini la Fiorentina è andata più volte vicina al pareggio.

