Lazio-Inter, Pistocchi: «C’è un arbitro in campo, l’unico che decide»

Maurizio Pistocchi ha commentato la gara di ieri tra Lazio ed Inter, soffermandosi sulle polemiche nate dopo il gol di Felipe Anderson



Maurizio Pistocchi, tramite il suo profilo Instagram, ha commentato così le polemiche di ieri sera durante Lazio–Inter, scaturite dal gol di Felipe Anderson con Dimarco ancora a terra.

«A me l’Inter non è piaciuta. Primo tempo di attenzione e contenimento, ma poco pericolosi a parte l’occasione del rigore e un’altra mezza occasione per Dzeko. Si è molto discusso sul gol del 2-1, forse e dico forse, se tutti se ne fossero accorti, si sarebbe potuto buttare la palla fuori. Ma bisogna finirla con questo atteggiamento perché c’è un arbitro in campo ed è l’unico che decide se e quando fermare il gioco. È ora di finirla su questo fairplay al contrario. Ora l’Inter deve ragionare in maniera molto attenta su cosa fare in futuro».

