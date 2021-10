Più verde nelle città, Regione stanzia fondi per i Comuni

La giunta regionale della Basilicata ha adottato un disegno di legge, trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione, con cui vengono stanziati fondi per le due città capoluogo e per gli altri Comuni lucani con l’obiettivo di attuare interventi di compensazione e mitigazione ambientale. Due milioni di euro sono assegnati al Comune di Potenza e 1,5 al Comune di Matera per proteggere l’ambiente e migliorare gli spazi naturali, sia rurali che urbani.Il finanziamento di 3.500.000 euro complessivi sarà erogato annualmente, a partire dal 2021 e per il 2022 e il 2023. Per lo stesso… Source