Speciale ballottaggi, Jumanji o Il padrino – Parte II? La tv del 18 ottobre

Per la prima serata in tv, lunedì 18 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “I Bastardi di Pizzofalcone”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Sangue”: una commessa di farmacia viene uccisa da un balordo durante una rapina. Ma alcuni elementi lasciano credere che dietro a questo incidente si nasconda un caso ben più complesso. È un delitto che il commissario Martini sente come proprio, facendo scoppiare un conflitto all’interno dei Bastardi. Intanto, l’ispettore Lojacono si avvicina sempre più all’autore dell’attentato al ristorante di Letizia e a una rivelazione molto difficile da sopportare.

RaiDue alle 21 trasmetterà “TG2 Post – Speciale Ballottaggi Elezioni Amministrative 2021”, condotto da Manuela Moreno.

Spazio all’attualità e alla politica, con un’attenzione particolari ai ballottaggi anche su Rete4 alle 21.20 “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Colombiana”; su Rai4 alle 21.20 “Jumanji – Benvenuti nella giungla”; su La5 alle 21.05 “La casa tra le montagne – Ancora a casa”; su Iris alle 20.55 “Il padrino – Parte II”; e su Italia2 alle 21.10 “Un milione di modi per morire nel West”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Nessun Dorma”. Massimo Bernardini ospita Mario Venuti e Joe Barbieri, due cantautori provenienti da esperienze diverse, ma accomunate dalla stessa sensibilità e ansia di ricerca. Con loro, la polistrumentista Sylvia Pagni e il giovanissimo Trio Cavalazzi. Una puntata di Nessun Dorma dedicata alla canzone di qualità.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò; su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.