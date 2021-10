Una app per consentire ai ragazzi down di uscire e divertirsi: aiutiamoli

Bergamo. Un crowdfunding civico per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di un’applicazione, che si chiama App & Out.

Serve alle persone con disabilità per permettere loro di organizzare al meglio il tempo libero, considerato che all’Aipd, l’Associazione italiana persone down, imparano a gestire le uscite in completa autonomia, senza la presenza di educatori, genitori o altre supervisioni (se non a distanza).

Ora, ogni volta che devono programmare, le cose diventano piuttosto complicate. Insieme con il loro educatore Alberto Bacis decidono la meta e poi compilano un foglio prestampato dove riportano tutte le informazioni essenziali: dove ci si ritrova, a che ora, dove si va, qual è l’indirizzo della meta e come ci si arriva, chi viene, il costo dell’uscita, a che ora si rientra e altre eventuali informazioni utili.

Il foglio viene portato a casa da ogni persona che partecipa al “Buon Tempo” e riportato nel giorno in cui si svolge l’uscita: “Il rischio è sempre quello che il foglio venga perso, o che si stropicci e, se piove, che si bagni – spiega Bacis -. I ragazzi sono invitati a tenerlo in un porta-listini proprio per evitare questi inconvenienti, ma risulta davvero scomodo consultarlo mentre sono concentrati a raggiungere la loro meta. Inoltre si fa fatica ad aggiornare nel caso sia necessario integrare con ulteriori informazioni o se intervengono delle variabili”.

L’app sul telefono risulterebbe di più facile e immediata gestione, come spiega Gabriella Ciullo dell’Aipd di Bergamo: “È stata studiata dai nostri educatori proprio per facilitare i ragazzi e attraverso il crowdfunding stiamo cercando fondi per poterla realizzare. Verrebbe poi sperimentata dal nostro gruppo di Bergamo, in particolare dai nostri 52 giovani adulti, e successivamente resa fruibile anche a tutti i centri Aidp d’Italia”.

Servono circa 12mila euro per poter sviluppare l’applicazione, da raccogliere entro il 26 ottobre. Per poter partecipare alla colletta online, basta visitare il sito Kendoo: in homapage comparirà il progetto App & Out al quale si potrà destinare una donazione: piccola o grande che sia aiuterà i ragazzi dell’Aipd a raggiungere il loro obiettivo.