Verso Fiorentina-Cagliari, alle 15 via alla vendita dei biglietti

In vendita dalle 15 di oggi i biglietti per Fiorentina-Cagliari, in programma domenica 24 ottobre alle 15

Con il via libera alle 15 alla vendita dei biglietti, inizia ufficialmente la settimana che porterà a Fiorentina-Cagliari, uno degli scontri più attesi dell’anno. I rossoblù di Walter Mazzarrisi preparano a volare in Toscana per riconfermare il successo ottenuto ieri in casa contro la Sampdoria. La squadra gigliata, invece, sfiderà questa sera il Venezia.

I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina o presso i punti vendita Ticketone.

PREZZI

Curve 14 euro

Parterre di Maratona scoperto 25 euro, coperto 40 euro

Maratona 25 euro, Maratona centrale 35 euro

Parterre di Tribuna laterale 30 euro, Parterre di Tribuna centrale 40 euro

Tribuna laterale 30 euro

Poltronissima 80 euro

Tribuna d’onore 110 euro, Tribuna Vip 150 euro.

