Volley Bergamo 1991 ko per 3-1 anche contro la corazzata Scandicci

Contro Scandicci come con Trento: Volley Bergamo 1991 cede in quattro set alla corazzata toscana. Dopo un primo set con il freno a mano tirato, Bergamo se la gioca, perdendo ai vantaggi il secondo, lottando alla pari con le padrone di casa e vincendo il terzo, ma cedendo nel finale.

Il sestetto rossoblù è lo stesso che aveva debuttato una settimana fa: Di Iulio e Borgo, Ogoms e Schölzel, Loda e Lanier con il libero Faraone. Scandicci inizia con Milanova al palleggio e opposta a Lippmann, al centro Lubian e Alberti, in banda Natalia e Pietrini. Ed è proprio la schiacciatrice neo campionessa d’Europa con la Nazionale italiana a caricare l’attacco delle toscane, che volano sull’11-4. Giangrossi inserisce Cagnin per Loda, Lanier risponde a Lippmann e Natalia. Sul 18-10 spazio a Enright per Borgo, Di Iulio innesca Cagnin e Lanier prova a ricucire lo strappo, ma le padrone di casa non si fermano e vanno sull’uno a zero (25-15).

Si riparte e torna in campo Borgo, confermata Cagnin che trascina le rossoblù al +3 (1-4 per Bergamo). Pietrini aggancia (4-4) e sorpassa. Lanier riporta la parità (8-8) dopo uno scambio interminabile, ma Scandicci riprende la marcia con Lippmann e Natalia. Borgo mura Pietrini (16-11) e Bergamo prova a risalire e arriva a -2 (19-17). Tanti contrattacchi, tante emozioni, Ogoms mura ed è -1 (20-19), Enright attacca ed è parità (20-20). Risponde Alberti, Bergamo lotta e Lanier la tiene in gioco costringendo Barbolini a cambiare la cabina di regia: entra in campo Malinov. E’ punto a punto, Cagnin annulla la prima palla set di Scandicci, ma Lippmann chiude con un ace (26-24).

Bergamo riparte subito forte (2-5) e Scandicci rincorre. Con Lanier è 3-6 prima e 5-8 poi. L’ace di Milanova porta le toscane a -1 (7-8), ma Ogoms buca il muro di Scandicci e l’ace di Lanier fa 7-10. Sale in cattedra l’attacco rossoblù e Bergamo allunga (10-14). Ma le toscane, dopo aver mischiato le carte e inserito Antropova e Silva, si riportano in parità (16-16). Borgo firma il break del 16-18 e allunga con un muro in coppia con Ogoms (16-19). E’ il momento dell’opposto brasiliano che fa 17-21 e 18-22. Il muro di Schölzel chiude il set: 20-25.

Di Iulio innesca Lanier, Borgo e Cagnin e tiene in partita Bergamo (7-7), Schölzel sorpassa (8-9), risponde e allunga Antropova (12-10). E’ un set incandescente, con le padrone di casa decise a chiudere la sfida e le rossoblù ad inseguire per portare il match al tie break. Il muro di Natalia porta Scandicci a +5 (18-13), Bergamo commette qualche errore di troppo, Cagnin ferma l’avanzata (20-15). E’ Antropova, di nuovo, a dare lo scatto finale che va a chiudere il match: 25-15.

HANNO DETTO. Isabella Di Iulio: “Siamo partite male, poi siamo riuscite a prendere ritmo e fiducia, abbiamo sistemato alcune cose, ma non siamo state brave a tenerle fino alla fine della partita. Dovevamo approfittare della loro flessione, ma il servizio non è andato bene così come la difesa. Con Trento siamo partite a bomba e poi ci siamo spente, oggi è successo il contrario”.

Emma Cagnin: “Sono contenta del contributo che ho dato, ma so che potevo dare di più, anche nel quarto set. A casa di Scandicci non era facile, siamo partite con il freno a mano tirato. Mantenendo il ritmo del terzo set anche nel quarto, forse, un punto avremmo potuto farlo. Dobbiamo lavorare sulla difesa e anche in copertura possiamo fare meglio”.

NEXT MATCH. Si torna in campo mercoledì: al Palazzetto dello Sport di Bergamo arriverà Vero Volley Monza. La sfida con Volley Bergamo 1991 andrà in scena alle 20.30. La prevendita dei biglietti sarà on line da lunedì sul circuito MIDA Ticket.

Savino Del Bene Scandicci-Volley Bergamo 1991 3-1 (25-15, 26-24, 20-25, 25-15)

Scandicci: Alberti 7, Pietrini 14, Lubian 3, Natalia 11, Lippmann 12, Milanova 4, Castillo (L); Ana Beatriz 1, Malinov, Orthman, Antropova 14. N.e. Angeloni, Bartolini, Napodano. All. Barbolini

Bergamo: Ogoms 6, Di Iulio 1, Borgo 15, Schölzel 4, Lanier 18, Loda, Faraone (L); Enright 1, Cicola, Cagnin 15, n.e. Öhman, Turlà. All. Giangrossi

Arbitri: Marco Tortù e Massimo Rolla

Battute Vincenti: Scandicci 3, Bergamo 1

Battute Sbagliate: Scandicci 10, Bergamo 16

Muri: Scandicci 15, Bergamo 11

Errori: Scandicci 19, Bergamo 30

Durata set: 22’, 32’, 28’, 22’