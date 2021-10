Wenger: «Far parlare gli arbitri dopo le partite eviterebbe polemiche»

Arsene Wenger – durante la Giornata degli Arbitri – ha ribadito la necessità dell’intervento degli arbitri nei post partita

Arsene Wenger ha parlato durante la Giornata degli Arbitri. Queste le parole dell’ex Arsenal riportate dall’Équipe.

«Gli arbitri potranno parlare dopo le partite? Sarebbe un buon modo per evitare polemiche e metterle fuori prima che diventino dibattiti pubblici. Dovremmo ottenere prima l’approvazione degli arbitri e non conosco abbastanza lo stato d’animo in cui si trovano dopo le partite per poter rispondere al meglio questa domanda».

