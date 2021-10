Acquafresca: «Allegri? Mi pungolava tantissimo al Cagliari»

Robert Acquafresca, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Massimiliano Allegri in merito al passato rossoblù

Robert Acquafresca, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Terzo Tempo su Radio Bianconera in merito al passato rossoblù con Massimiliano Allegri.

«Mi pungolava tantissimo al Cagliari, vedeva in me delle qualità. Finché ti punge l’allenatore è perché crede in te. All’inizio abbiamo avuto un rapporto difficile. Una mattina non ero entrato col piglio giusto, ho sbagliato uno stop e si è scatenato l’inferno. Ci siamo un attimo presi, poi Landucci ha fatto da paciere, ma è stato un modo per tenermi sul pezzo. Con lui ho giocato la mia miglior stagione di sempre».

