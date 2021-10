Ascanio Celestini a Treviglio con l’anteprima del suo nuovo spettacolo “Museo Pasolini”

Treviglio. Ascanio Celestini arriva a Treviglio. Sabato 30 ottobre alle 21 al Teatro Nuovo sarà ospite di TAE Teatro all’interno della quasi trentennale rassegna “Vicoli, Festival dei Teatri della Gera d’Adda”, promossa in collaborazione con l’associazione Nuvole in Viaggio.

A quasi 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e in corrispondenza della data del suo assassinio avvenuto nel 1975, Ascanio Celestini ci guida in un ipotetico “Museo Pasolini” a lui dedicato, un museo che ovviamente non esiste e, sottolinea l’attore, forse mai esisterà, immaginato attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicoanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo e un testimone che l’hanno conosciuto, ma che diventa reale grazie all’itinerario che porta il pubblico a incontrare luoghi, opere, sentimenti che ci restituiscono il senso dei profondi cambiamenti attraversati dall’Italia che dalla civiltà contadina passa nell’epoca dei consumi e del boom economico.

“Museo Pasolini” di e con Ascanio Celestini

𝐀scanio Celestini 𝘦̀ 𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦, 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘵𝘦𝘢𝘵𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯𝘰. 𝘌̀ 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘵𝘦𝘢𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘯𝘢𝘳𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦. 𝘐 𝘴𝘶𝘰𝘪 𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘤𝘰𝘭𝘪, 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘶𝘵𝘪 𝘥𝘢 𝘶𝘯 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘧𝘰𝘯𝘥𝘪𝘵𝘰 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢, 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦 𝘯𝘢𝘳𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦-𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘢𝘴𝘴𝘶𝘮𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘶𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘪𝘭𝘵𝘳𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰, 𝘧𝘳𝘢 𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘦 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘢𝘨𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘪𝘯 𝘴𝘤𝘦𝘯𝘢.

Ingresso

– Biglietto intero: €20,00

– Biglietto ridotto: €15,00 (Tesserati TAE, A.N.P.I., Under 12, Over 65, Portatori di disabilità).

Prenotazione unica online obbligatoria all’indirizzo https://treviglio.18tickets.it/

Pagamento in cassa dalle 20.30

Ingresso con Green Pass

Contatti del comune di Treviglio per le prenotazioni

Tel. 0363 317502 (orari d’ufficio da lunedì a venerdì)

E-Mail: ufficio.cultura@comune.treviglio.bg.it

Informazioni TAE Teatro:

www.unacasadelteatro.it

www.taeteatro.com