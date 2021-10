Bari, apre la nuova palestra Metaclub con un campo da padel: poi wellness e sport da combattimento

Circa 2500 metri quadri tutti dedicati allo sport e al benessere della persona. Aprirà il prossimo 25 ottobre la palestra Meta Club in via Giuseppe Fanelli a Bari. Una vera e propria sfida quella di Vito e Gianni, due giovani sportivi baresi che nonostante il periodo storico hanno scelto di investire in questo nuovo progetto.

Una sala attrezzi, una sala wellness, una sala per gli sport da combattimento, una sala cardio e una fitness. La nuova palestra Metaclub offrirà ai propri clienti diversi corsi con personale specializzato e sarà aperta dalle 7 alle 23. All’interno della struttura presente anche un centro estetico, un’area ristoro, l’infermeria e uno shop. Tra le novità della struttura la presenza di un campo da padel che sarà aperto per i clienti, anche la domenica.

