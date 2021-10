Il Cagliari è tornato alla vittoria contro la Sampdoria anche grazie alla solita prova di Nandez: possibile farne a meno?

Il Cagliari lascia l’ultima posizione in classifica grazie ai tre punti conquistati contro la Sampdoria a cui ha contribuito in maniera netta e decisiva anche Nahitan Nandez: per lui gara sopraffina e assist del definitivo 3-1.

Nelle scorse settimane il suo agente ha dichiarato che a gennaio il presidente rossoblù Giulini ha dato parola di lasciar partire Nandez verso club più “prestigiosi”. Alla luce dei fatti appare evidente come Nandez rappresenti un elemento chiave nel gioco di Mazzarri e del Cagliari, uno di quelli che gioca sempre anche se stanco o acciaccato perché indispensabile. Se dovesse arrivare la giusta offerta nel mercato invernale, sarà possibile fare a meno dell’uruguaiano per tutto il girone di ritorno?

L’articolo Cagliari preoccupato, sarà eventualmente possibile fare a meno di Nandez? proviene da Cagliari News 24.