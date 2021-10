Cagliari, quanto starà fuori Dalbert e quali partite salta. Ecco i possibili tempi di recupero del brasiliano

Mazzarri perde Dalbert, il giocatore ha riportato la lesione del collaterale, come reso noto dalla società nel report medico. Il Cagliari non ha reso noti i tempi di recupero, ma un infortunio di questo tipo fermerà il brasiliano per almeno un mese.

Calendario alla mano, il laterale mancino tornerà dopo la sosta di novembre, ma difficilmente da subito. Salterà sicuramente le partite contro Fiorentina, Roma, Bologna, Atalanta e Sassuolo, per tornare nella migliore delle ipotesi contro la Salernitana, il 26 novembre, o per la trasferta di Verona del primo dicembre.

