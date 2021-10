Karavaev, che domani sfiderà la Juventus in Champions con il suo Zenit, ha ammesso di esser stato vicino alla Lazio

Karavaev, che domani sfiderà la Juventus in Champions con il suo Zenit, ha ammesso di esser stato vicino alla Lazio. Queste le sue parole, rilasciate in un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport.

«Dopo la mia prima stagione allo Sparta Praga, nel 2017, si scriveva della Lazio. Sarebbe stato molto bello. Infortunio? Mi sento benissimo. Mi sono allenato con la squadra, ho giocato 20 minuti in campionato: tutto risolto. La Juve ha vinto tanto in Italia, noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversario: è il calcio. Dobbiamo dare il massimo, come lo Sheriff Tiraspol: 6 punti presi allo Shakhtar Donetsk e al Real Madrid».

L’articolo Karavaev: «Sono stato vicinissimo alla Lazio» proviene da Lazio News 24.