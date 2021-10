Milinkovic ha riscattato l’opaca prestazione di Bologna mettendo intensità, sostanza e goal contro l’Inter. Sarri soddisfatto

Milinkovic-Savic è stato di parola. Dopo la bruttissima prestazione di Bologna, dove era stato sostituito al minuto 13 della ripresa, aveva promesso a Sarri il riscatto contro l’Inter e così è stato. Aldilà del goal, certamente importante per chiudere definitivamente la gara e il numero 50 in biancoceleste, il serbo ha sfoggiato una prestazione costante, intensa e applicata in entrambe le fasi per tutti i 90 minuti. Proprio quello che gli chiede Sarri: meno voglia di specchiarsi nel suo immenso talento, più concretezza nelle due fasi. La risposta, come sottolinea il Messaggero, c’è stata.

Allo stato d’animo di Milinkovic fa da contraltare quello di Luis Alberto. Lo spagnolo è entrato a mezzora dalla fine col piglio giusto realizzando proprio l’assist per la rete del compagno di centrocampo, ma è rimasto molto deluso dalla mancata titolarità a favore di Basic dopo le due settimane intere passate a Formello. Il destinatario principale delle critiche di Sarri post Bologna era proprio lui, l’incapacità di stare sul pezzo per tutto l’incontro e per più gare consecutive. Sul campo una reazione convincente c’è stata, ora il tecnico toscano spera che lo spagnolo (ieri assente per un fastidio al ginocchio) non si accenda più solo a sprazzi.

L’articolo Milinkovic si riscatta contro l’Inter. Sarri contento ma Luis Alberto… proviene da Lazio News 24.