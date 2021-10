Neosperience e Wizkey lanciano NFT-Commerce

Neosperience, in collaborazione con la società partecipata e partner WizKey, annuncia la nascita di NFT-Commerce : la prima piattaforma che permette ai brand di creare, gestire e vendere in autonomia e senza intermediari i propri asset intangibili attraverso la tecnologia NFT (Non-Fungible Token).

Attraverso la tecnologia NFT, combinata con i servizi di piattaforme di digital commerce, è possibile certificare l’unicità di un contenuto digitale e monetizzarlo, dando il via a una rivoluzione del modo di vivere l’esperienza di un brand, valorizzandone know-how e proprietà intellettuale. Il valore di questo mercato emergente si è attestato a 20,8 miliardi di dollari nel 2020 ed è in costante crescita, come mostrano le recenti aste della collezione Genesi di Dolce&Gabbana per 5,65 milioni di dollari o la vendita record dell’opera Everydays: the First 5000 Days per 69 milioni di dollari presso Christie’s. Gli NFT si basano su una certificazione che avviene tramite blockchain, il sistema che regola e registra transazioni e tracciamenti e che, nel caso degli NFT, certifica beni digitali che spaziano dalle opere d’arte ai videogiochi, dai video dei successi dei campioni dello sport, ai beni di lusso, dai cartamodelli ai pezzi d’alta moda.

Si tratta di un’opportunità straordinaria per valorizzare patrimonialmente i beni intangibili: ad esempio la vendita di un NFT associato a un cartamodello comporta per la società emittente la possibilità di rivalutare per intero il proprio catalogo di cartamodelli, generando al contempo ulteriori benefici nella brand awareness e nell’engagement delle generazioni native digitali. La nuova piattaforma NFT-Commerce, commercialmente gestita da Neosperience, è nata dalla combinazione delle competenze in ambito digital commerce e blockchain di Neosperience e WizKey, e permette a tutte le aziende che hanno contenuti di valore per il pubblico e i collezionisti – dai già citati cartamodelli alle fotografie, dalle riproduzioni di opere d’arte agli avatar nel mondo dei giochi online – di rendere disponibili delle versioni uniche dei loro contenuti, dando vita a nuovi modelli di business e flussi di ricavi.

“La ricerca di unicità e bellezza, da sempre insiti nella natura umana, portano sempre più persone a volersi distinguere anche nel mondo digitale. La nostra tecnologia segna una nuova frontiera per i brand – dichiara Dario Melpignano, CEO di Neosperience – perché permette di monetizzare asset intangibili e creare ricavi ricorrenti valorizzando i marchi e i loro prodotti. La possibilità di gestire e vendere in autonomia i propri asset digitali, senza la necessità di intermediari o marketplace, democratizza questo processo e permette ad ogni brand di essere autonomo e vicino ai propri clienti in un modo completamente nuovo, con contenuti unici ed esclusivi.”

Conferma Marco Pagani, CEO di WizKey –”La tecnologia blockchain si sta diffondendo oltre ogni aspettativa grazie agli NFT, e questo rappresenta una grande opportunità per le aziende che fanno leva sul proprio brand e proprietà intellettuale. L’utilizzo della blockchain e degli NFT è un’occasione unica per i brand che vogliono creare valore attraendo nuovi segmenti di clientela, valorizzando i propri asset intangibili nel metaverso digitale, realtà che sta richiamando quote crescenti di popolazione e investimenti ingenti”.