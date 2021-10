No green pass 12 Belluno. Ieri in piazza dei Martiri la manifestazione di sostegno per Trieste

Belluno, 19 ottobre 2021 – Dopo quella di sabato, anche ieri in piazza dei Martiri di Belluno si è tenuta la manifestazione – la 12ma in città – a sostegno dei portuali di Trieste e contro il green pass. L’iniziativa ha interessato molti altri capoluoghi italiani.

“La gente come noi non molla mai” hanno intonato i manifestanti bellunesi, in sintonia con i portuali di Trieste; dove Stefano Puzzer, coordinatore le movimento dei portuali, ieri ha guidato migliaia di manifestanti in modo assolutamente pacifico fino a Piazza Unità d’Italia. Ai varchi del porto ci sono state le cariche della polizia intervenuta in tenuta antisommossa e con gli idranti.

A Trieste la manifestazione prosegue anche oggi, con la partecipazione di lavoratori che giungono anche da altre province per rappresentare il dissenso alla linea del governo.

La protesta, dunque, non rientra. Si attende l’incontro a Trieste di una delegazione del governo. Intanto la stampa estera parla di uno stato di eccezione dell’Italia.

