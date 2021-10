Porto-Milan, Babel o A un metro da te? La tv del 19 ottobre

Per la prima serata in tv, martedì 19 ottobre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Tutta colpa della fata Morgana”, per il ciclo Purchè finisca bene”.

Il sogno di Gabriella si è appena infranto. Insieme alla sua amica Anna, voleva aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla, ma un imprenditore di Milano le ha rovinato i piani, comprando la casa diroccata dove avrebbe dovuto sorgere l’attività. Il guastafeste si chiama Claudio, self-made man grondante ottimismo e idee “smart”, uno che al posto della spadara ha pensato di costruire un eco-resort. Destino vuole che Claudio si rivolga a Gabriella. L’hotel sorgerà sulle ceneri della Casa del violinista, un luogo considerato maledetto dagli abitanti del borgo. Per dissuadere Claudio, Gabriella farà diventare reali le dicerie e, con l’aiuto di Anna, saboterà i lavori approfittando del fatto che il marito dell’amica, Pasquale, capocantiere del progetto, è un fifone suggestionabile.

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Porto e Milan, valida per la fase a gironi di Champions League.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “A un metro da te”; su Rai4 alle 21.20 “7 Sconosciuti a El Royale”; su Rai5 alle 21.15 “Babel”; su Iris alle 21.15 “Il Grinta”; e su Italia2 alle 21.10 “The bay”.

Su Italia1 alle 21.25 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset