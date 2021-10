Spaccio di droga con coinvolgimento minori, 28 richieste di rinvio a giudizio per indagine The Keys

E’ fissata per il 3 dicembre 2021 a Catanzaro l’udienza preliminare del procedimento relativo all’ operazione The Keys condotta Carabinieri il 20 aprile che aveva smascherato una presunta organizzazione criminale, che operava prevalentemente tra Catanzaro e Soverato ma con ramificazioni anche in altre zone d’Italia dedita al commercio di sostanze stupefacenti e che prevedeva anche il coinvolgimento di minorenni. Il pubblico ministero Debora Rizza ha oggi chiesto il rinvio a giudizio per 28 persone.

L’accuse vanno dallo da spaccio di sostanze stupefacenti al porto e detenzione di armi clandestine a varie ipotesi di reato,

Di seguito i nomi dei 28 per cui si chiede il processo (tra parentesi il nome dell’avvocato che lo rappresenta in giudizio) Davide Andreacchio, (Vincenzo Cicino) Sebastiano Azzolino (Vittorio Ranieri); Raffaele Campagna (Vincenzo Cicino Giuseppe Gervasi); Salvatore Campagna, (Vittorio Ranieri); Rocco Colubriale (Fabio Tino e Salvatore Staiano) Francesco Cosentino, (Vincenzo Cicino); Shara Cuoci (Francesco Maida); Angelo Gagliardi (Vincenzo Cicino e Nicola Tavano); Cosimo Gagliardi (Vincenzo Cicino e ReNo Andricciola) Raffaella Gagliardi, (Vittorio Ranieri); Domenico Geracitano, (Vincenzo Cicino); Mattia Guido (Giuseppe Vetrano) Anthony Lo Piccolo (Salvatore Staiano e Vincenzo Maiolo) Giulio Lo Piccolo (Giovanni Merante) Alessandro Martello (Salvatore Staiano) Marco Maugeri (Gaspare Guerino) Gianluca Menniti (Vincenzo Cicino); Salvo Gregorio Mirarchi (Vincenzo Varano e Pietro Chiodo), Saverio Mirarchi (Vincenzo Varano) Luigi Origlia (Vittorio Ranieri) Giuseppe Ranieri (Vittorio Ranieri); Marco Rei,(Vittorio Ranieri), Giuseppe Riitano (Vincenzo Cicino);Fabio Romeo (Salvatore Staiano) Giuseppe Francesco Russo (Sergio Callipari); Marco Ussia (Vincenzo Cicino); Nicola Voci (Marino Sannia) Vincenzo Voci (Maria Sabrina Apollinaro).