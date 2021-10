Stefano Valenti riconfermato Coordinatore Federale Regionale S.G.S

Nell’ambito dell’attività del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, attraverso la pubblicazione del Comunicato Ufficiale N° 81/A, si è proceduto alla nomina Coordinatori Federali Regionali per l’attività giovanile e scolastica.

Tra i riconfermati spicca il nome del Coordinatore Federale Regione della Sicilia, Prof. Stefano Valenti.

“Voglio ringraziare personalmente i Coordinatori che, per un naturale avvicendamento, non stati riconfermati e ai quali va tutta la mia stima per il grande contributo dato al calcio giovanile in questi anni – dichiara il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci – Professionisti validi e competenti che faranno sempre parte della famiglia federale. in grado di svolgere un ruolo di notevole importanza e dal grande valore organizzativo, tecnico e umano a livello territoriale”.

