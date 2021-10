Studentesse di Matera medaglia d’oro al Comix Games

La nona edizione dei Comix Games, sezione scuole medie, se la aggiudicano Elena Colizzi, Sabrina Charis Dragone, Valentina Persia e Sofia Taccardi, studentesse fino a giugno 2021 dell’Istituto Comprensivo Fermi di Matera. Le ragazze materane vincono la finalissima e il titolo di campionesse nazionali dei Comix Games grazie alle competenze linguistiche e alla verve dimostrata nel rap finale. L’evento si è svolto ieri, lunedì 18 ottobre, nella sala Azzurra del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Sono partite da Matera per raggiungere Torino e con entusiasmo e determinazione hanno conquistato il podio, nella gara conclusiva del concorso nazionale di ludolinguistica promosso da Comix (Franco Cosimo Panini Editore), Salone Internazionale del Libro di Torino e Repubblica@Scuola, con il contributo di Mondadori, Museo Egizio e Bper Banca. Le studentesse di Matera hanno strappato il titolo di campioni nazionali dei Comix Games alle altre scuole medie in gara: la Scuola Media Fornovo San Giovanni di Fornovo San Giovanni (BG) e gli Istituti Comprensivi Giovanni XXIII di San Ferdinando di Puglia (BT), Largo Oriani di Roma, Orte di Orte in provincia di Viterbo (secondo classificato) Savini di Teramo (terzo classificato) e Cinquegrana di Sant’Arpino (CE).

Con talento, abilità e creatività, cimentandosi in divertenti ma impegnative prove linguistiche ( tautogrammi, acrostici e un divertentissimo rap di classe) Elena Colizzi, Sabrina Charis Dragone, Valentina Persia e Sofia Taccardi si sono aggiudicate i favori della giuria composta da Laura Panini, presidente di Franco Cosimo Panini, Angelo Melone, Federico Pace di Repubblica, Francesco Morgando in rappresentanza del Salone Internazionale del Libro di Torino e Franco Barbolini coordinatore editoriale di Comix.