Albidona. Al via l’Amministrazione Aurelio. La nuova Giunta parla al maschile

A circa 15 giorni dalle Elezioni Comunali che hanno decretato il successo della Lista n. 1 “Avanti per Albidona – Onestà e Visione” sulla Lista n. 2 “Uniti per Albidona”, il sindaco, Leonardo Aurelio, ha nominato e reso pubblica attraverso l’Albo Pretorio del Comune, la formazione della Giunta Municipale che guiderà il Comune per i prossimi cinque anni. Il nuovo esecutivo sarà composto dagli assessori Carlo Rocco Leonetti il consigliere più votato, che svolgerà anche la funzione di vice-sindaco e dall’assessore Lucio Liguori destinatario, come vedremo, delle deleghe più importanti. Una Giunta comunale che, come si vede, parla solo al maschile, nella quale il consigliere comunale Carlo Rocco Leonetti, unico amministratore comunale e uscente insieme alla rieletta Maria De Marco, nelle condizioni di assicurare la necessaria continuità con l’esecutivo precedente.

In attesa del Consiglio comunale di insediamento in programma sabato 23 ottobre alle ore 17.00 durante il quale, oltre all’esame di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri comunali eletti e all’approvazione delle linee programmatiche, saranno assegnate le altre deleghe e saranno indicati i nomi del Presidente del Consiglio Comunale e della Commissione Elettorale, il neo-sindaco, Leonardo Aurelio, che avrà il suo da fare per riportare la necessaria serenità e concordia in una comunità che esce abbastanza lacerata dalla campagna elettorale, ha scelto i componenti dell’esecutivo e assegnato loro le deleghe: Personale, Istruzione, Sport e Servizi Sociali all’assessore e vice-sindaco Carlo Leonetti e Lavori Pubblici, Progettazioni e Ambiente all’Assessore Lucio Liguori. Questi comunque i 10 consiglieri che, insieme al sindaco, Leonardo Aurelio, faranno parte del nuovo Consiglio Comunale: Carlo Rocco Leonetti, Lucio Liguori, Lucia Paladino, Giuseppe Adduci, Leonardo Gatto, Maria De Marco e Michele Middonno per la Maggioranza; Giuseppe Lizzano, Giuseppe Antonio Aurelio e Giuseppe Pota per la Minoranza.

Pino La Rocca