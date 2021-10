Cade da una scala mentre è al lavoro in un’azienda vitivinicola, grave 54enne

Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio, mercoledì 20 ottobre, in frazione Sant’Anna di Monteu Roero, in provincia di Cuneo: un 54enne è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto per circa due metri da una scala mentre stava lavorando all’interno dell’azienda vitivinicola Angelo Negro e Figli. Sul posto i medici del 118 che l’hanno soccorso e trasportato in ……Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it