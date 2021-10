Cagliari, Bernardini: «Squadra da metà classifica, Mazzarri ha sempre fatto bene». Le parole dell’ex capitano rossoblù sul momento dei sardi

Il Cagliari vince e brinda alla sua prima vittoria in campionato. Lucio Bernardini, ex capitano del Cagliari negli anni ’80, è intervenuto ai microfoni di 4 Mori Web TV, partendo proprio dal successo dei rossoblù contro il Venezia:

«Un risultato molto importante, perché arriva in un periodo non proprio roseo. Credo sia un punto di partenza fondamentale a livello di morale e di fiducia in vista dei prossimi impegni. Joao Pedro è il leader, ha doti tecniche e caratteriali molto importanti: si è caricato spesso la squadra sulle spalle e riesce a concretizzare il lavoro della squadra con gol spesso fondamentali per il risultato. Mazzarri? Nel corso della sua carriera ha trasmesso sempre una personalità importante ed una voglia di lottare su ogni palla senza arrendersi mai: ovviamente non c’è solo questo, gli piace un calcio concreto, fatto di sostanza, in cui si attacca la profondità e si crea pressione costante sull’avversario. Ha sempre fatto bene, mi auguro riesca a tirare fuori il Cagliari da questo impasse perché la squadra ha qualità importanti. Quando c’è un cambio di allenatore si spera sempre in una risposta emotiva, ma poi per assimilare le idee serve tempo, per questo motivo i cambi continui in panchina possono causare confusione, anche se i risultati a volte aiutano ad accorciare i tempi. Penso che il Cagliari possa arrivare ad una salvezza tranquilla, è una squadra da metà classifica».

