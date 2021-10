CAMPOBASSO – Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, dopo una stretta interlocuzione con l’ASREM e dopo la nota ricevuta questa mattina dal Direttore del Dipartimento Prevenzione della stessa Azienda Sanitaria nella quale veniva segnalata la positività al virus Covid-19 di diversi ospiti della Casa di Riposo Pistilli di Campobasso, ravvisando la necessità di adottare ogni utile iniziativa volta a circoscrivere e ridurre i rischi sia per gli stessi ospiti e operatori della struttura che per la cittadinanza, ha emesso un’ordinanza sindacale con la quale si ordina per tutti gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo “Pistilli” sita in Campobasso in via Delle Frasche, l’isolamento cautelare presso la medesima struttura con effetto immediato e fino all’esito dei tamponi eseguiti da operatori dell’ASREM nonché delle successive disposizioni sanitarie che saranno impartite.

Per il medesimo arco di tempo viene stabilito il divieto di accesso o di uscita alla struttura da parte di chiunque ad eccezione di medici, operatori sanitari o altri incaricati alla prevenzione sanitaria e all’assistenza degli ospiti della struttura.

Viene ordinato anche, all’ASP Pistilli che gestisce la Residenza per Anziani “Pistilli”, di osservare e far osservare da chiunque quanto disposto nella presente ordinanza nonché di attenersi a tutte le norme vigenti e le disposizioni impartite per il contrasto e la diffusione del contagio derivante dal virus Covid- 19.

L’articolo Casa di Riposo “Pistilli”, pubblicata l’ordinanza sindacale n. 31 proviene da Molise News 24.