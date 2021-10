Claudio Ranieri spegne 70 candeline, tanti auguri all’ex mister rossoblù!

Sir Claudio Ranieri compie oggi 70 anni: per lui un grande passato nel Cagliari che lo ha lasciato nel cuore dei tifosi

Spegne oggi 70 candeline l’ex allenatore del Cagliari Claudio Ranieri: di recente il tecnico, che non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoblù, ha dichiarato di non essere stato contattato dal presidente Giulini per un suo grande ritorno in Sardegna.

Amato e stimato da tutti i tifosi del Cagliari, porgiamo i nostri più sinceri auguri a Claudio Ranieri!

