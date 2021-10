Covid e scuola, due classi in quarantena ad Adelfia: nel Barese sono in tutto 22

“A causa della riscontrata positività di un bambino si è provveduto alla chiusura di due classi delle scuole elementari di Canneto. Così, nella serata di ieri sui social, il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola. “Gli studenti seguiranno le lezioni a distanza – ha aggiunto il primo cittadino -, nel frattempo, sono state attivate tutte le procedure previste per questi casi”.

Nell’ultimo report stilato dalla Asl, intanto, a un mese esatto dalla ripartenza della scuola in presenza sono in tutto 22 le classi in quarantena nel Barese, tra scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. A poche ore dal via erano 14.

