Dalbert, poteva andare peggio: niente rottura per il giocatore del Cagliari

Dalbert “tira un sospiro di sollievo” dopo l’esito degli accertamenti al quale è stato sottoposto ieri: non si tratta di rottura

Dopo il trauma subito nella gara di domenica contro la Sampdoria, Dalbert si è sottoposto nella giornata di ieri ai controlli medici che hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il fatto che non si tratti di una rottura, fortunatamente, fa accendere un minimo di speranza nel giocatore brasiliano.

Il centrocampista – come ricorda l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport – ha già iniziato le terapie riabilitative. La palla, però, ora passa allo staff medico che continuerà a monitorare le sue condizione. Il tecnico Walter Mazzarri spera in un suo recupero il più preso possibile dato il suo ruolo prezioso per il resto della squadra.

