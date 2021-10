“Dopo la pandemia: crescita o riduzione delle disuguaglianze?”, incontro con Fabrizio Barca

Bergamo. Economista, a lungo dirigente della Banca d’Italia, ministro per la Coesione territoriale nel governo Monti, Fabrizio Barca chiude la sezione di “Molte fedi sotto lo stesso cielo” dedicata alla geopolitica. L’appuntamento è mercoledì 20 ottobre alle 20.45 all’auditorium del Liceo Mascheroni.

Dopo l’approfondimento a due voci di Pelligra e Barbieri toccherà al coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità addentrarsi nella complessa questione delle disuguaglianze.

“Se c’è una cosa che l’emergenza ci ha insegnato è che a pagare più duramente le conseguenze di una crisi sono sempre i più deboli – dichiara Giovanni Cefis, membro del comitato organizzativo della rassegna-. Dovrebbe essere evidente a tutti ormai che la complessità è l’unica prospettiva adatta ad affrontare le sfide del presente. Il Forum stava svolgendo un lavoro straordinario già prima della pandemia quando aveva redatto le 15 proposte per la giustizia sociale. Credo dunque che il profilo di Barca ci possa aiutare e a comprendere che devono essere le persone fragili ad essere le prime beneficiarie del cambiamento. Senza sogni utopistici e retoriche buoniste. Quello con Barca sarà un excursus che toccherà diversi ambiti: dal chiacchierato concetto di sostenibilità alla centralità del lavoro, dalle iniziative dal basso ad un indirizzo comune per l’innovazione. Barca inoltre incontrerà nel tardo pomeriggio anche un gruppo di giovani. Sarà l’occasione per confrontarsi non su petizioni astratte ma su azioni positive”.

Sono ancora disponibili dei posti prenotabili sul sito www.moltefedi.it. L’appuntamento sarà trasmesso anche in streaming sui canali della rassegna.