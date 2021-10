Isaias Delpupo, grande risorsa del Cagliari Primavera

Il migliore in campo nel match Cagliari-Sassuolo del campionato Primavera 1 è stato Isaias Del Pupo

Dopo il salto di categoria di Gianluca Contini, Isaias Delpupo è sicuramente una delle più grandi risorse del Cagliari Primavera guidato da Alessandro Agostini.

Il trequartista argentino, durante questo avvio di campionato, sta avendo modo di mostrare tutte le sue qualità come il tiro mancino, la rapidità e l’ottima capacità di dribbling, riuscendo inoltre a trascinare una squadra stata inevitabilmente rivoluzionata dal ricambio generazionale. Anche domenica, in occasione del match contro il Sassuolo e nonostante la sconfitta rossoblù, Isaias è stato uno dei migliori in campo, rendendosi pericoloso fino all’ultimo minuto, creando grandi ostacoli alla difesa neroverde. Un limite su cui si deve ancora lavorare è l’incisività e la giusta cattiveria agonistica per poter arrivare senza problemi alla via del gol.

