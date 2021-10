Italia Svizzera, Gravina chiede il 100% di capienza all’Olimpico

La FIGC vorrebbe la riapertura totale dell’impianto in vista della sfida Italia Svizzera, valida per le qualificazioni a Qatar 2022

Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha chiesto l’apertura totale dello stadio Olimpico per la sfida Italia Svizzera del prossimo 12 novembre, valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar.

La sottosegretaria Vezzali avrebbe già dato il suo assenso, ma l’ultima parola resta al CTS.

