Lavori sulle strade di Bari: Madonnella si rifà il look, cambia il giro dei bus Amtab a San Paolo e Palese

“Continuano i lavori di rifacimento degli asfalti in diverse strade del quartiere Madonnella”. L’annuncio social è del presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, ma in questi giorni sono segnalate operazioni sulle strade anche a Palese e al San Paolo, tanto che l’Amtab ha comunicato alcune variazioni riguardanti bus di linea e dedicati al trasporto scolastico.

A Madonnella “le aree interessate dagli interventi – spiega Leonetti – si trovano nelle prossimità della parrocchia di San Sabino e sono eseguiti da ReteGas Bari nell’ambito del rifacimento della rete di distribuzione gas metano in questa parte del quartiere. Con questo intervento di manutenzione straordinaria, oltre a rigenerare la rete gas, andiamo a rifare l’asfalto e la segnaletica orizzontale in parte di corso Trieste, via Caduti del 28 luglio 1943 e via Carlo Guarnieri. Ancora in via Canio Musacco, via Fabio Filzi, via Ottavio Serena, via Giuseppe Di Vagno e parte di via Imperatore Traiano”.

“Seguirà la bitumazione di via Delfino Pesce, dopo lo smontaggio dell’impalcatura che oggi impedisce la conclusione dei lavori di allaccio – conclude il presidente di Municipio -. Il disagio di questi ultimi mesi è stato ben ripagato e per questo ringrazio i residenti per la cortese collaborazione”. Nella zona, in corso Sonnino, sarà anche ampliata la parte finale del marciapiede, all’altezza di via Cattaro e via Pisani, per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale vicino all’istituto Balilla. Il modello che gli operai andranno a seguire – e ad eseguire – sarà quello di via Melo.

Lavori di riqualificazione stradale anche al San Paolo, in via De Ribera. Per questo, dal 25 ottobre e sino a nuova disposizione, i bus Amtab delle linee 13, 33 e servizio scolastico effettueranno delle variazioni di percorso, con una fermata provvisoria che sarà istituita in via Corrado Giaquinto, a pochi passi dalla parrocchia San Giovanni Bosco.

A Palese, infine, per consentire il posizionamento di una betoniera su via Vittorio Veneto, solo lunedì 25 ottobre dalle 7 alle 15, effettueranno ulteriori variazioni di percorso i bus delle linee 1, 33 e servizio scolastico. In questo caso, la fermata provvisoria sarà istituita su via Nazionale, angolo via Vittorio Veneto, in direzione Santo Spirito. “Ulteriori informazioni – dicono da Amtab – potranno essere richieste agli operatori del numero verde 800450444”.

