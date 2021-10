Lazio, domenica in campo alle 15: è la prima volta. I biancocelesti tornano all’orario “classico”: non è mai successo in questo campionato

Domenica la Lazio tornerà in campo per la nona giornata di campionato, con un “ritorno” alla tradizione. Infatti, sarà la prima volta – per quest’anno – col fischio d’inizio alle 15.

Negli otto precedenti, i biancocelesti sono quasi sempre scesi in campo in orari serali: addirittura sei volte tra le 18 e le 18.30, l’orario di gran lunga più gettonato, una volta alle 12.30 (nella giornataccia di Bologna), e l’esordio stagionale con l’Empoli delle 20.45.

L’articolo Lazio, domenica in campo alle 15: è la prima volta proviene da Lazio News 24.